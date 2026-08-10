На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из более чем 600 машин

На подъездах к Крымскому мосту скопились 620 автомобилей, а водителям приходится ждать проезда примерно час. Об этом сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту в мессенджере «Макс».

По данным на 11:00 мск, со стороны Тамани перед пунктом ручного досмотра выстроились 280 машин. Со стороны Керчи очередь оказалась длиннее — 340 автомобилей. В обоих направлениях время ожидания составляет около часа.

Ранее движение по мосту временно останавливали. Перекрытие действовало с 09:49 до 10:29 мск.

Незадолго до этого сообщалось, что перед пунктом досмотра со стороны Тамани образовалась куда более крупная пробка. В ней стояли около 850 автомобилей, а ждать проезда водителям приходилось примерно три часа. При этом со стороны Керчи очереди тогда не было.