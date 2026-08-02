На Крымском мосту со стороны Тамани образовалась пробка из 850 авто
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Перед пунктом ручного досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась большая очередь. В ожидании проезда находятся около 850 автомобилей, водителям приходится проводить в заторе примерно три часа. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперинформации моста.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.
Ранее 24 июля сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Водителей, находящихся на мосту и в зоне проверки, попросили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
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