На Крымском мосту с 4 августа ужесточают правила перевозки топлива

С 4 августа на Крымском мосту вводятся обновлённые правила транспортировки горюче-смазочных материалов. Теперь перевозить бензин и дизельное топливо разрешено исключительно в специализированных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика, сообщает ЦУР Республики Крым.

На каждой ёмкости обязательно наличие соответствующей маркировки — слов «ГСМ», «Огнеопасно», обозначений fuel, gasoline, petrol, знака ООН или пиктограммы пламени. Использование бутылей из-под воды, ПЭТ-тары и самодельных сосудов строго запрещено: при нагревании они деформируются, пропускают пары и создают риск возгорания.

Объём одной канистры не должен превышать 40 литров, заполнять её разрешается не более чем на 95%. Суммарный объём топлива в автомобиле ограничен 200 литрами. Одновременно перевозить канистры с горючим и бытовые газовые баллоны нельзя, за исключением туристических баллонов вместимостью до 5 литров (для них разрешён общий объём до 100 литров).

Автомобили с несоответствующей тарой к проезду по переправе допускаться не будут. Также бессрочно сохраняется запрет на движение электромобилей и гибридов по Крымскому мосту. Власти рекомендуют водителям заранее ознакомиться с новыми нормами во избежание проблем при проезде.

Ранее сообщалось, что по данным телеграм-канала информационного центра, на подходах к Крымскому мосту утром скопилось около 1200 автомобилей, а затем очередь сократилась до 1100. На таманском направлении за час число машин уменьшилось с 800 до 600 при трёхчасовом ожидании. Со стороны Керчи очередь, напротив, выросла с 400 до 500 машин, но время ожидания осталось примерно двухчасовым. Обстановка на переправе продолжает меняться.