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17 июля, 03:31

На подходах к Крымскому мосту в очередях на досмотр стоят 1 100 автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи в очереди скопилось около 1200 автомобилей, спустя час их количество упало до 1100. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В 05:00 мск на таманском направлении проверки ожидали 800 транспортных средств, время ожидания составляло около трёх часов. К 06:00 очередь здесь сократилась до 600 автомобилей. Со стороны Керчи ситуация изменилась в обратную сторону: число машин в очереди выросло с 400 до 500. При этом время ожидания осталось примерно двухчасовым.

Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту при помощи финской взрывчатки
Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту при помощи финской взрывчатки

Ранее ФСБ России предотвратила два теракта на Крымском мосту, подготовленных украинскими спецслужбами. Преступники планировали подорвать мост с помощью почти тонны финской взрывчатки Peno, замаскированной под обшивку автомобиля. Одна машина была полностью обклеена пластичной взрывчаткой, а во второй её попытались спрятать в аккумуляторе, но тот вышел из строя, и автомобиль пришлось везти на эвакуаторе.

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Тимур Хингеев
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