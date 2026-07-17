На подходах к Крымскому мосту в очередях на досмотр стоят 1 100 автомобилей

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи в очереди скопилось около 1200 автомобилей, спустя час их количество упало до 1100. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

В 05:00 мск на таманском направлении проверки ожидали 800 транспортных средств, время ожидания составляло около трёх часов. К 06:00 очередь здесь сократилась до 600 автомобилей. Со стороны Керчи ситуация изменилась в обратную сторону: число машин в очереди выросло с 400 до 500. При этом время ожидания осталось примерно двухчасовым.

Ранее ФСБ России предотвратила два теракта на Крымском мосту, подготовленных украинскими спецслужбами. Преступники планировали подорвать мост с помощью почти тонны финской взрывчатки Peno, замаскированной под обшивку автомобиля. Одна машина была полностью обклеена пластичной взрывчаткой, а во второй её попытались спрятать в аккумуляторе, но тот вышел из строя, и автомобиль пришлось везти на эвакуаторе.