Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом предупредил оперативный канал ресурса, занимающегося мониторингом ситуации.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят оставаться спокойными и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия и ориентировочное время восстановления движения пока не уточняются

На днях южное побережье Крыма столкнулось с перебоями электроснабжения после атаки дронов на энергообъекты. Под удар попала инфраструктура Южного энергорайона, без света временно остались несколько населённых пунктов. Сложная обстановка сохраняется также на северо-западе и востоке полуострова, энергетики ведут восстановление.