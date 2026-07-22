Часть Крыма осталась без света после атаки БПЛА: Энергетики перешли в аварийный режим
Часть населённых пунктов Крыма обесточены после атаки ВСУ на энергообъекты
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На южном побережье Крыма произошли перебои с электроснабжением после атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики приступили к восстановлению подачи электричества. Об этом сообщила компания «Крымэнерго».
Воздействию беспилотников подверглись объекты электроснабжения Южного энергорайона полуострова. В результате происшествия без электричества временно остались жители нескольких населённых пунктов на юге Крыма. При этом непростая ситуация с подачей энергии сохраняется также в северо-западной и восточной частях региона.
Ограничения продолжают действовать в отдельных районах республики. Их вводят в оперативном порядке с учётом текущей обстановки в конкретных энергорайонах. Специалисты проводят необходимые работы для восстановления нормальной работы энергосистемы. Сроки полного устранения последствий происшествия пока не называются.
Ранее Севастополь подвергся нескольким атакам беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили пять попыток удара. В ходе отражения атак над городом были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов.
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