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Регион
22 июля, 08:53

Часть Крыма осталась без света после атаки БПЛА: Энергетики перешли в аварийный режим

Часть населённых пунктов Крыма обесточены после атаки ВСУ на энергообъекты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

На южном побережье Крыма произошли перебои с электроснабжением после атаки беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики приступили к восстановлению подачи электричества. Об этом сообщила компания «Крымэнерго».

Воздействию беспилотников подверглись объекты электроснабжения Южного энергорайона полуострова. В результате происшествия без электричества временно остались жители нескольких населённых пунктов на юге Крыма. При этом непростая ситуация с подачей энергии сохраняется также в северо-западной и восточной частях региона.

Ограничения продолжают действовать в отдельных районах республики. Их вводят в оперативном порядке с учётом текущей обстановки в конкретных энергорайонах. Специалисты проводят необходимые работы для восстановления нормальной работы энергосистемы. Сроки полного устранения последствий происшествия пока не называются.

Дроны ВСУ атаковали склады в Невинномысске и Краснодаре, есть пострадавшие
Дроны ВСУ атаковали склады в Невинномысске и Краснодаре, есть пострадавшие

Ранее Севастополь подвергся нескольким атакам беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили пять попыток удара. В ходе отражения атак над городом были уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов.

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Милена Скрипальщикова
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