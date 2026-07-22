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22 июля, 07:22

Небо под защитой: В Севастополе успешно отбили налёт БПЛА

Развожаев: Отражено пять атак ВСУ на Севастополь, сбито восемь БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью Севастополь подвергся серии атак со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, город успешно держит оборону.

Всего за ночь силами ПВО и мобильных огневых групп было отражено 5 атак. В результате слаженных действий военных над городом было уничтожено 8 беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации оперативных служб, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Разрушения инфраструктуры не зафиксированы. Обстановка в городе остается под контролем, экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.

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Напомним, российские дежурные силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников в течение прошедшей ночи. В период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля были перехвачены и уничтожены 242 украинских летательных аппарата самолётного типа.

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Оксана Попова
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