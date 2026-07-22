ПВО не знает усталости: Российские зенитчики превратили 242 дрона ВСУ в обломки
Минобороны РФ: ПВО отработала по 242 целям в регионах РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские дежурные силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников в течение прошедшей ночи. В период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля были перехвачены и уничтожены 242 украинских летательных аппарата самолётного типа.
Сбитые объекты распределялись над территориями пятнадцати субъектов Российской Федерации. В зону поражения входили Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, а также Московский регион.
География работы расчётов ПВО также охватывала южные рубежи страны. Уничтожение воздушных целей зафиксировано над территориями Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также непосредственно над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Согласно сводке военного ведомства, дежурные средства контроля воздушного пространства успешно справились с нагрузкой. Массовое применение противником беспилотников не привело к прорыву эшелонированной системы защиты критически важных объектов.
Ранее Life.ru писал, что в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. За медицинской помощью обратились пять человек. На данный момент логистический центр в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.
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