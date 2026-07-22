ПВО не знает усталости: Российские зенитчики превратили 242 дрона ВСУ в обломки

Российские дежурные силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников в течение прошедшей ночи. В период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля были перехвачены и уничтожены 242 украинских летательных аппарата самолётного типа.

Сбитые объекты распределялись над территориями пятнадцати субъектов Российской Федерации. В зону поражения входили Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, а также Московский регион.

География работы расчётов ПВО также охватывала южные рубежи страны. Уничтожение воздушных целей зафиксировано над территориями Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также непосредственно над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Согласно сводке военного ведомства, дежурные средства контроля воздушного пространства успешно справились с нагрузкой. Массовое применение противником беспилотников не привело к прорыву эшелонированной системы защиты критически важных объектов.