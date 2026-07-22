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22 июля, 05:04

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА в Невинномысске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Невинномысске после атаки беспилотников на складские помещения прокуратура начала проверку ситуации с оказанием помощи пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Ставропольского края.

Надзорное ведомство города координирует работу с другими службами и контролирует, чтобы гражданам, столкнувшимся с последствиями происшествия, была оказана необходимая поддержка. В результате атаки есть пострадавшие, а складские объекты получили повреждения. Для жителей, которым требуется правовая помощь или консультация, открыта горячая линия региональной прокуратуры: 8 (8652) 25-53-14.

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Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. За медицинской помощью обратились пять человек. На данный момент логистический центр в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.

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Тимур Хингеев
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