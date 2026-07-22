Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА в Невинномысске

В Невинномысске после атаки беспилотников на складские помещения прокуратура начала проверку ситуации с оказанием помощи пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Ставропольского края.

Надзорное ведомство города координирует работу с другими службами и контролирует, чтобы гражданам, столкнувшимся с последствиями происшествия, была оказана необходимая поддержка. В результате атаки есть пострадавшие, а складские объекты получили повреждения. Для жителей, которым требуется правовая помощь или консультация, открыта горячая линия региональной прокуратуры: 8 (8652) 25-53-14.