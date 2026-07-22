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Регион
22 июля, 02:21

Логистический центр в Невинномысске был эвакуирован 22 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Логистический центр в Невинномысске (Ставропольский край) был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«Логистический комплекс компании в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — говорится в сообщении.

В Краснодаре эвакуирован логистический центр
В Краснодаре эвакуирован логистический центр

В результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. К ликвидации пожара привлечены расчёты МЧС и оперативные службы. Имеются двое пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет. Режим беспилотной опасности продолжает действовать по краю.

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Алена Пенчугина
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