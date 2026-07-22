Власти Невинномысска ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Такое решение принял глава региона Владимир Владимиров после ночной атаки беспилотников.

Удар пришелся по логистическому комплексу. В результате на объекте началось сильное возгорание, которое экстренные службы не могут потушить до сих пор.

Статус ЧС позволит властям оперативно привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с огнём. Это необходимо для скорейшей ликвидации последствий происшествия.

На месте инцидента продолжают работать спасатели. К тушению пламени подключилась авиация: в небо подняли пожарный вертолёт МЧС России.

Ситуация находится на личном контроле губернатора. Информации о пострадавших пока нет, все силы брошены на защиту инфраструктуры от распространения пламени.