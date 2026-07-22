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Регион
22 июля, 05:47

Власти Невинномысска ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Невинномысск. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Невинномысск. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

В Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Такое решение принял глава региона Владимир Владимиров после ночной атаки беспилотников.

Удар пришелся по логистическому комплексу. В результате на объекте началось сильное возгорание, которое экстренные службы не могут потушить до сих пор.

Статус ЧС позволит властям оперативно привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с огнём. Это необходимо для скорейшей ликвидации последствий происшествия.

На месте инцидента продолжают работать спасатели. К тушению пламени подключилась авиация: в небо подняли пожарный вертолёт МЧС России.

Ситуация находится на личном контроле губернатора. Информации о пострадавших пока нет, все силы брошены на защиту инфраструктуры от распространения пламени.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА в Невинномысске
Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА в Невинномысске

Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. За медицинской помощью обратились пять человек. На данный момент логистический центр в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.

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Оксана Попова
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