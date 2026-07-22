Власти Невинномысска ввели режим ЧС после атаки БПЛА
Невинномысск. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров
В Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Такое решение принял глава региона Владимир Владимиров после ночной атаки беспилотников.
Удар пришелся по логистическому комплексу. В результате на объекте началось сильное возгорание, которое экстренные службы не могут потушить до сих пор.
Статус ЧС позволит властям оперативно привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с огнём. Это необходимо для скорейшей ликвидации последствий происшествия.
На месте инцидента продолжают работать спасатели. К тушению пламени подключилась авиация: в небо подняли пожарный вертолёт МЧС России.
Ситуация находится на личном контроле губернатора. Информации о пострадавших пока нет, все силы брошены на защиту инфраструктуры от распространения пламени.
Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. За медицинской помощью обратились пять человек. На данный момент логистический центр в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.
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