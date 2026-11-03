Около 600 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту после продолжительного ночного перекрытия движения. Об этом говорится в сообщении мониторингового центра на 18:00.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту разрешён легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт направляется в Крым по альтернативному сухопутному маршруту. Перед въездом на мост с обеих сторон действуют пункты досмотра, установленные в целях безопасности.