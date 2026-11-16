ПВО отразила самую массированную за год атаку на Россию и уничтожила 1336 дронов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1336 украинских дальнобойных беспилотников в ходе самой массированной за год атаки. Такая цифра приводится в поступившем сообщении со ссылкой на Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал об одной из крупнейших ночных атак беспилотников на Россию в 2026 году. Тогда за 12 часов 13 ноября силы ПВО уничтожили 1198 дронов самолётного типа. В публикации отмечалось, что на тот момент более высокий показатель фиксировали лишь 29 октября, когда военные отчитались о перехвате 1214 аппаратов.