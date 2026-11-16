Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1336 украинских дальнобойных беспилотников в ходе самой массированной за год атаки. Такая цифра приводится в поступившем сообщении со ссылкой на Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — говорится в сообщении.