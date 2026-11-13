Ночная атака украинских беспилотников на российские регионы стала одной из самых масштабных за 2026 год. За 12 часов силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1198 дронов самолётного типа. Это один из самых высоких показателей за год, следует из данных Минобороны РФ, которые проанализировало РИА «Новости».

Больше беспилотников за одну ночь, согласно приведённым агентством данным, сбивали только 29 октября. Тогда российские расчёты ПВО уничтожили 1214 воздушных целей. Таким образом, показатель 13 ноября оказался всего на 16 аппаратов меньше.

По информации военного ведомства, нынешняя атака продолжалась с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября. Беспилотники уничтожали над 16 областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Чёрного моря. География перехватов охватила центральную часть России, приграничные территории, Поволжье и южные регионы страны.

При этом избежать жертв не удалось. В результате атаки на промышленную зону Волгограда погибли четыре человека, ещё двоих госпитализировали. В посёлке Светлый Яр повреждения получили три многоквартирных дома и здание молодёжного центра.