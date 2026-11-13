В Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. Повреждения получили девять многоквартирных домов в Октябрьском и Советском районах города. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Режим ЧС будет действовать в границах улиц, пострадавших от падения беспилотников. Городские власти поручили специальным комиссиям оценить ущерб, организовать обход повреждённых домов и приём заявлений на материальную помощь. Также будут организованы выплаты пострадавшим жителям.

Серьёзные последствия атаки затронули систему отопления. В Октябрьском районе без тепла остались 114 многоквартирных домов. По словам заместителя главы города по ЖКХ Сергея Марченко, в 79 зданиях теплоснабжение планируется восстановить в ближайшее время.

Причиной отключения части домов стала приостановка подачи воды на котельную на улице Гагринской. Сейчас неполадку устранили, специалисты заполняют систему теплоносителем.

Ещё 35 домов остались без отопления из-за повреждения надземной теплотрассы. Ремонтные бригады смогут приступить к восстановлению подачи тепла после завершения работы экстренных служб.

Для жителей, чьё имущество пострадало при атаке, организовали оперативный штаб в лицее № 71 на улице Таганрогской, 139/6. Там принимают заявления на материальную помощь. Коммунальным службам также поручено привести в порядок территории возле повреждённых зданий.

Ранее Life.ru рассказывал об открытии пункта временного размещения для жильцов повреждённой многоэтажки в Ростове-на-Дону. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в результате ночной атаки пострадал мужчина, которого госпитализировали.