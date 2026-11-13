Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на промышленную зону Волгограда, в результате которой погибли четыре сотрудника предприятия. Ещё два человека получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Расследование ведёт Главное следственное управление СК России. Дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным ведомства, за атакой стоят украинские вооружённые формирования.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и назначают необходимые экспертизы. Особое внимание уделят выявлению всех причастных к нападению, включая непосредственных исполнителей и тех, кто отдавал приказы.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в южной промышленной зоне Волгограда вспыхнул пожар. Возгорания возникли на территории предприятия и прилегающем участке.

Кроме того, в рабочем посёлке Светлый Яр взрывной волной повредило окна и балконы трёх пятиэтажных домов, а также остекление местного молодёжного центра. Среди жителей посёлка пострадавших нет.

Также Life.ru рассказывал о пожаре на предприятии в Волгограде после падения обломков беспилотников. Тогда на месте происшествия работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия ночной атаки.