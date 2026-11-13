В южной промышленной зоне Волгограда после ночной атаки беспилотников произошли возгорания. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ отражают массированную атаку БПЛА на объекты региона. После падения обломков загорелось предприятие, огонь также возник на прилегающей территории.

На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, жилые объекты не повреждены.

Ранее Life.ru писал, что сапёры Минобороны России обнаружили и обезвредили 66 противопехотных мин возле двух населённых пунктов Брянской области. Наибольшее количество боеприпасов нашли возле деревни Романовка Клетнянского района. Там специалисты ликвидировали 42 мины. Ещё 24 противопехотные мины обнаружили и обезвредили на прилегающей территории деревни Синицкое.