В Брянской области сапёры обезвредили 66 противопехотных мин вблизи сёл
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Сапёры Минобороны России обнаружили и обезвредили 66 противопехотных мин возле двух населённых пунктов Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Наибольшее количество боеприпасов нашли возле деревни Романовка Клетнянского района. Там специалисты ликвидировали 42 мины.
Ещё 24 противопехотные мины обнаружили и обезвредили на прилегающей территории деревни Синицкое.
После обследования обочин автомобильной дороги возле Романовки власти сообщили об отсутствии угрозы для граждан.
Кроме того, 52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населёнными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Ещё один инцидент произошёл в селе Лобановка. Там беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате атаки пострадал 74-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, после чего назначили амбулаторное лечение.
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