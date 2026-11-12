Кроме того, 52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населёнными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Ещё один инцидент произошёл в селе Лобановка. Там беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате атаки пострадал 74-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, после чего назначили амбулаторное лечение.