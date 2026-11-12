Системы противовоздушной обороны сбили ещё пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака пяти вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось о ликвидации 51 БПЛА ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что средства ПВО за день уничтожили 76 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки отражались сразу над шестью регионами страны и акваторией Азовского моря. Под удары беспилотников попали Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области, а также Республика Крым. Часть воздушных целей уничтожили над Азовским морем.