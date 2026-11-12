Российские военнослужащие поразили украинский безэкипажный катер, двигавшийся в направлении побережья Крыма. Морской беспилотник обнаружили в акватории Чёрного моря, после чего по нему нанёс удар оператор дрона центра «Рубикон». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате разведывательных мероприятий в акватории Чёрного моря в прибрежных водах Крыма расчётом ударных БПЛА центра «Рубикон» был обнаружен безэкипажный катер ВСУ, направляющийся в сторону российского побережья», — говорится в сообщении ведомства.

После обнаружения цели оператор ударного беспилотника выполнил манёвр и точным попаданием поразил катер, уточнили в Минобороны.

Тип украинского морского беспилотника и точное место его обнаружения не называются. О возможных последствиях для прибрежной инфраструктуры также не сообщалось.