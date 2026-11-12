Два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ поражены российскими беспилотниками в Чёрном море и порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, один из кораблей находился в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы, второй — непосредственно в порту Черноморск. Удары были нанесены в течение дня 12 ноября. В министерстве утверждают, что оба судна перевозили грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

Российские военные продолжают применять беспилотники против морских перевозок вооружения, военного имущества и продукции двойного назначения.