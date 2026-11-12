Два сухогруза с оружием для ВСУ попали под удар российских дронов у Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ поражены российскими беспилотниками в Чёрном море и порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, один из кораблей находился в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы, второй — непосредственно в порту Черноморск. Удары были нанесены в течение дня 12 ноября. В министерстве утверждают, что оба судна перевозили грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.
Российские военные продолжают применять беспилотники против морских перевозок вооружения, военного имущества и продукции двойного назначения.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе по сухогрузу с военным имуществом юго-западнее Одессы 11 ноября. По информации российского оборонного ведомства, судно использовалось для доставки вооружения украинским подразделениям. Днём ранее беспилотники поразили ещё один сухогруз всего в семи километрах от Одессы. А 8 ноября Минобороны сообщало об ударах по контейнеровозу в Черноморске и сухогрузу в открытом море. Согласно заявлению министерства, оба судна были задействованы в снабжении ВСУ.
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