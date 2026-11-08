Российские войска нанесли удары по двум судам с грузами для ВСУ у Одессы
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Вооружённые силы России нанесли удары по двум судам, которые перевозили вооружение, военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии. Контейнеровоз был поражён в порту Черноморск Одесской области, а сухогруз — в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, контейнеровоз доставил на Украину имущество и грузы двойного назначения. На борту сухогруза находились вооружение и военное имущество, предназначенные для нужд ВСУ.
Оба судна, согласно сообщению ведомства, были поражены в дневное время 8 ноября.
Ранее Life.ru сообщал о поражении сухогруза с военным имуществом у Одессы. По данным Минобороны РФ, 7 ноября российские военные атаковали судно, перевозившее военное имущество и грузы двойного назначения.