Вооружённые силы России нанесли удары по двум судам, которые перевозили вооружение, военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии. Контейнеровоз был поражён в порту Черноморск Одесской области, а сухогруз — в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, контейнеровоз доставил на Украину имущество и грузы двойного назначения. На борту сухогруза находились вооружение и военное имущество, предназначенные для нужд ВСУ.

Оба судна, согласно сообщению ведомства, были поражены в дневное время 8 ноября.