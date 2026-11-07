Российские военные поразили сухогруз, перевозивший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Судно находилось в акватории Чёрного моря восточнее Одессы. Об очередном ударе сообщило Минобороны России в дневной сводке 7 ноября.

В тот же день, по данным ведомства, российские беспилотники атаковали объекты, задействованные в снабжении украинской армии, в Киевской области. В районе Ирпеня под удар попали бензовозы с горючим для ВСУ, а возле населённого пункта Новые Петровцы — электроподстанция «Северная» напряжением 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности.

Накануне Минобороны подвело итоги недели, заявив о поражении 14 сухогрузов, участвовавших в снабжении украинских войск. Речь шла о перевозках вооружения, военной техники и грузов двойного назначения в период с 31 октября по 6 ноября. Неделей ранее ведомство сообщало об ударах по 11 аналогичным судам. В числе целей также назывались объекты портовой инфраструктуры, обеспечивавшие приём, хранение и распределение военных грузов.