Минобороны сообщило о поражении сухогруза с военным грузом у Одессы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные поразили сухогруз, перевозивший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Судно находилось в акватории Чёрного моря восточнее Одессы. Об очередном ударе сообщило Минобороны России в дневной сводке 7 ноября.
В тот же день, по данным ведомства, российские беспилотники атаковали объекты, задействованные в снабжении украинской армии, в Киевской области. В районе Ирпеня под удар попали бензовозы с горючим для ВСУ, а возле населённого пункта Новые Петровцы — электроподстанция «Северная» напряжением 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности.
Ранее Life.ru сообщал о поражении сухогруза с военными грузами юго-восточнее Одессы. Кроме того, 6 ноября российские беспилотники атаковали судно юго-западнее Одессы. По информации оборонного ведомства, оно также использовалось для доставки военного имущества и продукции двойного назначения.
Накануне Минобороны подвело итоги недели, заявив о поражении 14 сухогрузов, участвовавших в снабжении украинских войск. Речь шла о перевозках вооружения, военной техники и грузов двойного назначения в период с 31 октября по 6 ноября. Неделей ранее ведомство сообщало об ударах по 11 аналогичным судам. В числе целей также назывались объекты портовой инфраструктуры, обеспечивавшие приём, хранение и распределение военных грузов.
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