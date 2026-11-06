Российские войска за неделю поразили 14 сухогрузов, задействованных в поставках вооружения и военной техники на Украину. Об этом 6 ноября сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, суда перевозили продукцию двойного назначения, предназначенную для нужд ВСУ. Все 14 сухогрузов попали под удары российских военных в течение последних семи дней.

Неделей ранее Минобороны России отчиталось о поражении 11 сухогрузов, которые с 24 по 30 октября доставляли на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения. В той же сводке ведомство заявило об ударах по объектам украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшим приём, хранение и распределение военных грузов.

Кроме того, 4 ноября российские беспилотники поразили сухогруз в порту Одессы, который, по данным военного ведомства, перевозил военное имущество и грузы двойного назначения. Днём ранее сообщалось об ударах ещё по двум судам — одно находилось в порту Южный, другое в акватории Чёрного моря.