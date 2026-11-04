Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, который использовался для доставки вооружений и грузов двойного назначения украинской армии. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Сегодня днём в результате удара в порту Одесса поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения», — говорится в сообщении министерства.

Ранее российские военные сообщили о поражении двух сухогрузов с грузами для ВСУ в Чёрном море и порту Южный. По данным Минобороны РФ от 3 ноября, оба судна использовались для доставки военного имущества и грузов двойного назначения. Один корабль находился в акватории Чёрного моря, другой — непосредственно в порту.