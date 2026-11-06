Сводка СВО 6 ноября: ВС РФ берут Новогришино, бои у Купянска и Хотени, ВСУ бегут из Шевченково, Трамп и Эрдоган принуждают Киев к миру Оглавление Сумская область 6 ноября: ВС РФ наступают у Хотени Харьковская область 6 ноября: бои у Купянска, Харьков готовят к обороне ДНР 6 ноября: ВС РФ штурмуют Новогришино под Добропольем Карта СВО на 6 ноября 2026 года Мирные переговоры: Трамп и Эрдоган давят на Зеленского ради мира Армия России наступает на Дружковском направлении, берёт под контроль Дружковку, ВСУ стягивают силы в Харьков, жена Трампа мирит Россию, Украину и Европу — дайджест за 6 ноября. 6025 6025 Армия России ворвалась в Дружковку.Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 6 ноября: ВС РФ наступают у Хотени

ВС РФ наступают в Сумской области. Российские войска берут под контроль территорию региона. Одновременно с этим уничтожают противника в тыловых районах.

— В районе Путивля точным авиаударом уничтожен КП 305-го полка РЭБ. Уничтожено несколько единиц автомобильной техники и до 10 человек живой силы, в том числе офицеры, — заявили в группировке «Север».

Армия России продвигается в районе Хотени, а в Шосткинском районе уничтожают позиции ВСУ. За сутки Украина лишалась свыше 90 бойцов, а также миномёта, автомобилей, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 6 ноября: бои у Купянска, Харьков готовят к обороне

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают технику противника и личный состав. Видео © Telegram / Минобороны России

Группировка «Север», как и «Запад», наступают в Харьковской области. «Северяне» ведут бои у Приколотного, Гарбузовки и Шевченково Перое, а «Запад» продвигается у Купянска.

— Значительную часть боевиков 23-й ОШП НГУ украинское командование откомандировало в Харьков на усиление охраны неофициальных тюрем для военнослужащих СОЧ, находящихся в городе, из-за опасения повторения событий в Киеве в районе Петропавловской Борщаговки, — сообщили представители группы «Север».

В Харьковской области уничтожен голландский БТР YPR 765. Враг пытался без маскировки подвезти свои силы, но был обнаружен.

— Отправить свою бронемашину YRP по «открытке» было не лучшим решением экипажа ВСУ. На маршруте их подловил расчет спецназа группировки «Север», — отметили в «северной группировке».

ДНР 6 ноября: ВС РФ штурмуют Новогришино под Добропольем

Армия России продвигается в Донецкой Народной Республике. ВС РФ уничтожают пути снабжения вражеской группировки.

— Погода ожидаемо вносит свои коррективы на Дружковско-Краматорском направлении — так называемая «зелёнка» сходит, штурмовые действия вести становится тяжелее. Противник, наоборот, активно использует подземную логистику для накапливания сил в районе Алексеево-Дружковки для попыток контратак, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Российские войска продвигаются у Доброполья. Штурмовики берут под контроль Новогришино.

— Южнее города наши десантники продолжают развивать наступление в районе, — сообщил военный аналитик Анатолий Радов.

Карта СВО на 6 ноября 2026 года

Армия России приближается к Славянску и Краматорску. Фото © divgen.ru

Мирные переговоры: Трамп и Эрдоган давят на Зеленского ради мира

Пока Европа ищет место за столом переговоров в Абу-Даби, в США раскритиковали европейское сообщество.

— Я убеждена, что все мы осознаем: проецируя образ Европы, действующей несогласованно, мы просто играем на руку тем, кто хочет продолжения этой войны, — заявила первая леди США Мелания Трамп.

В Вашингтоне определились, что Европе нужна безопасность. Зять президента США Джаред Кушнер объяснил, что обсудят с представителями России.

— Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на формировании более широкой архитектуры безопасности, — сказал Джаред Кушнер.

Примечательно, что на Киев давят уже и из Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принуждает власти Украины согласиться на мирное урегулирование.

— Мы объяснили Зеленскому, насколько важно предпринимать дипломатические шаги для прекращения войны между Россией и Украиной путем переговоров. Турция делает и продолжит делать все возможное, чтобы открыть путь к миру, — рассказал Тайип Эрдоган.

Авторы Даниил Черных