IQ ниже обезьяны, аттестат в сейфе и ноль истории: почему над Макроном, Мерцем и Каллас смеётся Европа Оглавление «Рокки» Макрон не знает географии Франции и дает интервью «Мурзилке» Почему «мимими-канцлер» Фридрих Мерц прячет аттестат в сейфе Наивная и инфантильная: что думают про Кайю Каллас в США Если задуматься, то беспорядки в Европе назревали давно. Достаточно посмотреть на европейских лидеров. Почему Эмманюэля Макрона прозвали «Рокки», Фридриха Мерца — «мимими», а Кайю Каллас — «безграмотной инфантилкой». 4725 4725 Президент с IQ гориллы, канцлер-двоечник и дипломат без исторического образования. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1, EUS-Nachrichten, Alexandros Michailidis, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Рокки» Макрон не знает географии Франции и дает интервью «Мурзилке»

В прошлом году Адриан Без из французской газеты Le Figaro написал статью о том, что IQ президента Эмманюэля Макрона равен 89. По всем мировым стандартам такой показатель считается ниже среднего. У знаменитой гориллы Коко интеллект был на порядок выше. В доказательство журналист сослался на представленные источником внутренние документы инвестиционного банка Rothschild&Co. Согласно им, в 2008 году Макрон при поступлении туда на работу прошел психиатрическое освидетельствование. Специалисты выявили у него нарциссическое расстройство личности и низкий уровень IQ.

Статью Адриана Беза перепостили сотни других изданий. Через несколько месяцев, когда скандал достиг международного масштаба, французские СМИ бросились спасать репутацию президента. Тот же самый Без открестился от статьи, мол, меня подставили, всё это российские козни. Повсеместно появились материалы, какой президент был пятерочником, как его ценили учителя. На деле же известно что Макрон дважды провалил экзамены в вуз, в который мечтал поступить. Не секрет и наличие серьезных несостыковок в его биографии.

Как бы то ни было, простые французы частенько посмеиваются над Макроном. Во-первых, он вообще не знает географию собственного государства: называл материковую Французскую Гвиану островом, путал Лилль и Лион, забывал, что Гваделупа часть его страны. Во-вторых, Макрон любит поиграть мускулами и показать себя опасным парнем. Так, недавно, были опубликованы его черно-белые снимки у боксёрской груши: напряжённое лицо, стиснутые зубы, подчёркнутая мускулатура. Причем эта фотосессия вышла на фоне ужесточения его заявлений в отношении России.

— Рокки Макрон, самец, пропахший потом, — это же фотошоп, — французы буквально катались со смеху.

Другой знаменитый эпизод случился три года назад. Французы бастовали из-за пенсионной реформы, в ответ Макрон дал интервью детскому журналу Pif — это типа нашей «Мурзилки».

— Спасибо, что не «Щенячьему патрулю» (популярный мультсериал во Франции — прим.), — смеялись французы.

Интернет-пользователи заметили очевидный фотошоп в боксёрской фотосессии Макрона. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmanuelmacron

Почему «мимими-канцлер» Фридрих Мерц прячет аттестат в сейфе

— Мне просто не хотелось ходить в школу. Были другие вещи, которые казались мне важнее. Я остался на второй год в десятом классе, а после сменил школу, — вынужденно признался канцлер Германии Фридрих Мерц, когда журналисты начали разбираться в его прошлом.

Фридрих Мерц не смог окончить гимназию родного городка Брилон. Бывшие учителя припоминают и его слабую успеваемость, и полное отсутствие дисциплины. Даже после того, как будущего канцлера оставили на второй год, он не изменил поведения. Дело уже шло к исключению, но тут спохватились родители. Они перевели лоботряса в другую школу за почти 70 километров от дома. В итоге Мерц с грехом пополам выпустился лишь в девятнадцать лет.

— Мой аттестат заперт в сейфе и наружу не выйдет, — стесняется канцлер.

В Германии ходят слухи, что на выпускных экзаменах ему подтянули средний балл до 3,8 — это российский аналог три с минусом.

Фридрих Мерц в молодости. Фото © Wikipedia / CDU

Фридрих Мерц много чем раздражает простых немцев. Нелепо выглядят его попытки изобразить из себя типичного представителя среднего класса — это при официальных заработках в миллион евро и двух частных самолётах. Другой повод для критики: Мерц не знает налогового законодательства собственной страны. Он почему-то решил, что налог на большие состояния вводить нельзя, мол, неконституционно, хотя в реальности Конституционный суд Германии решил наоборот.

Иногда поведение канцлера и вовсе вызывает грустный смех. Недавно Мерц с ученым видом рассуждал о том, что через тридцать лет в Германии ветряная энергетика сменится термоядерной. Специалисты не поняли, о чем он говорит. Ещё абсурднее бравады о том, что он своими реформами «легко и просто» сэкономит государству десятки миллиардов евро.

У Фридриха Мерца всегда была смехотворная репутация. В 2006 году, когда он был депутатом в Бундестаге, Ахенское карнавальное общество присудило ему ироничный орден «Против зверской серьёзности». Согласно уставу организации, эту награду вручают политическим деятелям «за чувство юмора и умение улыбаться».

А недавно немецкие блогеры дали Мерцу меткое и пошедшее в народ прозвище «Мимими-канцлер». Это не комплимент. В Германии «Мимими» — отсылка к герою популярного там кукольного «Маппет-шоу» по имени Биккер. Он вечно ноет и общается нервным писклявым визгом, который звучит как ми-ми-ми-ми. Напомним, Фридрих Мерц на фоне катастрофического падения рейтинга постоянно оправдывается.

Мимими-канцлер Фридрих Мерц. Мем немецких блогеров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adkarnebogen

Наивная и инфантильная: что думают про Кайю Каллас в США

Есть ещё глава европейской дипломатии Кайя Каллас. Год назад авторитетный американский аналитический центр «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне» выпустил статью под заголовком «У Кайи Каллас поразительно низкий уровень исторической грамотности». Автор не скупился на эпитеты, он назвал главу внешнеполитического ведомства ЕС наивной, неграмотной, примитивной и инфантильной.

— Комментируя военный парад в Пекине, посвященный победе во Второй мировой войне, Каллас заявила, что для нее стало «новостью» узнать, что Китай и Россия в числе победителей, одержавших победу над фашизмом. Это не просто мелкая оплошность — это вопиющее отсутствие исторической грамотности. Тревожно за ЕС, — не скрывал шока автор работы.

Кая Каллас словно никогда не открывала учебники истории. Согласно её бредням, которые она несёт с серьёзным видом, «за последние сто лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые по три-четыре раза», при этом «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию». Естественно, эти 19 стран перечислены не были.

Ещё недавно Каллас была очень популярна среди западного истеблишмента. Однако сейчас ею недовольны практически все на Западе.

— Она раздражает безрассудной риторикой и полным отсутствием навыков переговорщика, — констатируют европейские политические обозреватели.





В образовании Кайи Каллас есть недосказанности. Согласно официозной биографии, она окончила юрфак Тартуского университета — это подтверждается надёжными источниками. А вот то, каким образом она смогла получить степень MBA, — непонятно. Есть лишь сведения, что с первой попытки экзамены она не сдала.

Судя по архивным фотографиям, в молодости Кая Каллас была типичной «мажоркой» — путь в политику ей был предначертан. Её отец Сийм Каллас двадцать лет был высокопоставленным членом КПСС, работал в Министерстве финансов Эстонской ССР, возглавлял местные филиалы Сбербанка и Центрального союза профсоюзов. В перестройку был депутатом Верховного Совета СССР. После стал президентом Банка Эстонии, руководил эстонскими министерствами, недолго был премьером.

Сейчас Кая Каллас уже далека от дел родной Эстонии. Но на родине её отлично помнят. Мемами стали её воинственные фотографии с гранатомётом наперевес. Припоминают ей и ставшие крылатыми слова «Налоги не повысятся, и точка». Естественно, после её переизбрания налоги сразу были повышены.

Авторы Пётр Егоров