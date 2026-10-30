ВС России за неделю поразили 11 кораблей с военными грузами для Украины

Российские войска за неделю поразили 11 сухогрузов, задействованных в поставках грузов для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России в сводке за период с 24 по 30 октября.

По данным ведомства, суда доставляли на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения, предназначенную для нужд ВСУ.

Названия сухогрузов, их принадлежность, места и обстоятельства поражения в приведённой части сводки не уточняются.