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Опубликовано 30 октября, 12:17

ВС России за неделю поразили 11 кораблей с военными грузами для Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска за неделю поразили 11 сухогрузов, задействованных в поставках грузов для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России в сводке за период с 24 по 30 октября.

По данным ведомства, суда доставляли на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения, предназначенную для нужд ВСУ.

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Названия сухогрузов, их принадлежность, места и обстоятельства поражения в приведённой части сводки не уточняются.

Неделей ранее Минобороны сообщало о поражении 14 сухогрузов и одного контейнеровоза, которые, по версии ведомства, также использовались для поставок вооружения, военной техники и продукции двойного назначения украинской армии. Подробнее о предыдущих ударах по 15 судам — в материале Life.ru.

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Марина Фещенко
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