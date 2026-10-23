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Опубликовано 23 октября, 12:05

Морская дорога смерти: Добычей ВС РФ за неделю стали 15 судов с грузами для ВСУ

Минобороны сообщило о поражении 14 сухогрузов и контейнеровоза за неделю

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска за неделю поразили 14 сухогрузов и один контейнеровоз, которые, по данным военного ведомства, использовались для снабжения украинской армии. О результатах ударов 23 октября сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что атакованные суда были задействованы в доставке вооружения, военной техники и продукции двойного назначения, предназначенной для нужд ВСУ.

«В течение недели поражены 14 сухогрузов и контейнеровоз», — говорится в сообщении Минобороны.

Таким образом, согласно российской военной сводке, за семь дней под удары попали 15 морских транспортов, участвовавших в поставках грузов для украинских войск.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах российских «Гераней» по трём сухогрузам и контейнеровозу в Чёрном море. По информации Минобороны, 22 октября беспилотники атаковали четыре судна, перевозившие грузы военного назначения для ВСУ. Военное ведомство также опубликовало видеозапись нанесения ударов.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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