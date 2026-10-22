Российские войска беспилотниками «Герань» поразили три сухогруза и контейнеровоз, перевозившие военные грузы в интересах ВСУ. Суда находились в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ ударили «Геранями» по четырём судам в Чёрном море. Видео © Минобороны России

Ранее Life.ru сообщал о поражении судов с вооружением и военным имуществом ВСУ в Чёрном море. По данным Минобороны РФ, тогда повреждения получили сухогруз с оружием и боеприпасами, а также контейнеровоз с военно-техническим грузом.