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Опубликовано 22 октября, 09:49

ВС РФ ударили «Геранями» по четырём судам в Чёрном море

Российские войска беспилотниками «Герань» поразили три сухогруза и контейнеровоз, перевозившие военные грузы в интересах ВСУ. Суда находились в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ ударили «Геранями» по четырём судам в Чёрном море. Видео © Минобороны России

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Ранее Life.ru сообщал о поражении судов с вооружением и военным имуществом ВСУ в Чёрном море. По данным Минобороны РФ, тогда повреждения получили сухогруз с оружием и боеприпасами, а также контейнеровоз с военно-техническим грузом.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Наталья Афонина
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