ВС РФ ударили ракетами по теплоэлектроцентрали в Киеве, пока ПВО бездействовала

Всего было слышно не менее 20 взрывов в районе крупнейшей на Украине ТЭЦ-5, расположенной в Голосеевском районе города, и ТЭЦ-4 в Днепровском районе. А также несколько ракет прилетело по целям в районе завода «Антонов». В небе сверкали вспышки, на местах прилётов начался пожар. Предварительно, использовалось не менее 15 ракет «Циркон» и «Оникс-М».