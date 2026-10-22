ВС РФ ударили ракетами по теплоэлектроцентрали в Киеве, пока ПВО бездействовала
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Армия России ударила ракетами по крупнейшей теплоэлектроцентрали в Киеве. Украинские медиа пишут, что ПВО даже не пыталась перехватить цели из-за отсутствия снарядов.
Всего было слышно не менее 20 взрывов в районе крупнейшей на Украине ТЭЦ-5, расположенной в Голосеевском районе города, и ТЭЦ-4 в Днепровском районе. А также несколько ракет прилетело по целям в районе завода «Антонов». В небе сверкали вспышки, на местах прилётов начался пожар. Предварительно, использовалось не менее 15 ракет «Циркон» и «Оникс-М».
Ранее в украинской столице прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Как сообщает киевская администрация, в результате ударов пострадала автозаправочная станция. На левом берегу Киева прогремело как минимум восемь взрывов.
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