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Опубликовано 22 октября, 03:54

ВС РФ ударили ракетами по теплоэлектроцентрали в Киеве, пока ПВО бездействовала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Армия России ударила ракетами по крупнейшей теплоэлектроцентрали в Киеве. Украинские медиа пишут, что ПВО даже не пыталась перехватить цели из-за отсутствия снарядов.

Всего было слышно не менее 20 взрывов в районе крупнейшей на Украине ТЭЦ-5, расположенной в Голосеевском районе города, и ТЭЦ-4 в Днепровском районе. А также несколько ракет прилетело по целям в районе завода «Антонов». В небе сверкали вспышки, на местах прилётов начался пожар. Предварительно, использовалось не менее 15 ракет «Циркон» и «Оникс-М».

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Ранее в украинской столице прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Как сообщает киевская администрация, в результате ударов пострадала автозаправочная станция. На левом берегу Киева прогремело как минимум восемь взрывов.

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Алена Пенчугина
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