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Опубликовано 21 октября, 22:49

В Киеве на левом берегу прогремело как минимум восемь взрывов, пострадала АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В украинской столице прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также была объявлена ракетная опасность.

«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики», — пишет Кличко.

Как сообщает киевская администрация, в результате ударов пострадала автозаправочная станция.

На левом берегу Киева прогремело как минимум восемь взрывов, сообщает «Инсайдер».

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Утром 21 октября в Киеве, Луцке и других украинских городах прогремели взрывы. В Киеве пострадали транспорт и склады в Соломенском и Деснянском районах. Там расположены Киевский механический завод, завод электрооборудования «Элекон» и производитель лёгкой авиатехники «Аэрос». Под обстрелом оказался международный аэропорт Днепропетровска на южной окраине города. В Николаевской области уничтожен логистический центр «Эпицентр». Взрывы также прогремели в Полтаве, Умани и Жолкве (Львовская область).

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Тимур Хингеев
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