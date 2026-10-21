В Киеве на левом берегу прогремело как минимум восемь взрывов, пострадала АЗС

В украинской столице прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также была объявлена ракетная опасность.

Утром 21 октября в Киеве, Луцке и других украинских городах прогремели взрывы. В Киеве пострадали транспорт и склады в Соломенском и Деснянском районах. Там расположены Киевский механический завод, завод электрооборудования «Элекон» и производитель лёгкой авиатехники «Аэрос». Под обстрелом оказался международный аэропорт Днепропетровска на южной окраине города. В Николаевской области уничтожен логистический центр «Эпицентр». Взрывы также прогремели в Полтаве, Умани и Жолкве (Львовская область).