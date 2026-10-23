В Черниговской области гремят взрывы на военном заводе
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Промышленное предприятие в городе Прилуки Черниговской области получило повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своём телеграм-канале.
Название предприятия и масштаб повреждений в приведённом сообщении не уточняются. В момент взрывов в регионе действовал сигнал воздушной тревоги.
Ранее Life.ru рассказывал об остановке фабрики British American Tobacco в Прилуках после пожара 7 сентября. Компания сообщала, что оценивает последствия и документирует повреждения. Данных о связи нынешнего сообщения с этой фабрикой нет.
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