Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 21:09

Фабрика British American Tobacco в Черниговской области приостановила работу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фабрика British American Tobacco (BAT) в Прилуках Черниговской области временно остановила работу после пожара 7 сентября. Об этом пресс-служба «ВАТ — Украина» сообщила РБК-Украина.

«Работа фабрики временно остановлена», — сообщили в компании. На предприятии оценивают последствия произошедшего и документируют повреждения.

Пожар охватил сигаретный цех. По информации РБК-Украина, возгорание произошло после удара беспилотников, который издание связывает с российскими войсками.

В день происшествия компания подтвердила повреждения предприятия. По предварительным данным, которыми тогда располагала пресс-служба, пострадавших на фабрике не было.

«Курение опасно для здоровья»: «Герань» поразила табачную фабрику в Киеве
«Курение опасно для здоровья»: «Герань» поразила табачную фабрику в Киеве

Ранее McDonald’s сократил меню в части ресторанов на Украине из-за сбоев поставок. Причиной сбоев в McDonald’s назвали частые и продолжительные воздушные тревоги.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar