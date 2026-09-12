Фабрика British American Tobacco в Черниговской области приостановила работу

Фабрика British American Tobacco (BAT) в Прилуках Черниговской области временно остановила работу после пожара 7 сентября. Об этом пресс-служба «ВАТ — Украина» сообщила РБК-Украина.

«Работа фабрики временно остановлена», — сообщили в компании. На предприятии оценивают последствия произошедшего и документируют повреждения.

Пожар охватил сигаретный цех. По информации РБК-Украина, возгорание произошло после удара беспилотников, который издание связывает с российскими войсками.

В день происшествия компания подтвердила повреждения предприятия. По предварительным данным, которыми тогда располагала пресс-служба, пострадавших на фабрике не было.

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