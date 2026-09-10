Прилёт по меню: McDonald’s сообщил о проблемах с поставками на Украине
McDonald’s сократил меню в части ресторанов на Украине из-за сбоев поставок
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McDonald’s временно сократил меню в некоторых ресторанах на Украине из-за задержек с поставками продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Причиной сбоев в McDonald’s назвали частые и продолжительные воздушные тревоги. Из-за них отдельные позиции могут временно исчезать из меню конкретных заведений.
«Некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах», — заявили в компании. McDonald’s вместе с логистическим партнёром работает над восстановлением стабильного снабжения.
О перебоях ранее сообщали посетители заведений в Киеве и Киевской области. При этом сама компания не связывала сокращение ассортимента с повреждением какого-либо конкретного склада или логистического центра, указав именно на задержки из-за воздушных тревог.
После введения на Украине новой градации воздушных тревог McDonald’s решил пока не менять действующий порядок работы. 9 сентября стало известно, что сеть не будет продолжать обслуживание даже при жёлтом уровне тревоги: рестораны приостанавливают работу, сотрудники и посетители уходят в укрытия, а обслуживание возобновляется после отбоя.
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