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Опубликовано 10 сентября, 11:15

Прилёт по меню: McDonald’s сообщил о проблемах с поставками на Украине

McDonald’s сократил меню в части ресторанов на Украине из-за сбоев поставок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 8th.creator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 8th.creator

McDonald’s временно сократил меню в некоторых ресторанах на Украине из-за задержек с поставками продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Причиной сбоев в McDonald’s назвали частые и продолжительные воздушные тревоги. Из-за них отдельные позиции могут временно исчезать из меню конкретных заведений.

«Некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах», — заявили в компании. McDonald’s вместе с логистическим партнёром работает над восстановлением стабильного снабжения.

О перебоях ранее сообщали посетители заведений в Киеве и Киевской области. При этом сама компания не связывала сокращение ассортимента с повреждением какого-либо конкретного склада или логистического центра, указав именно на задержки из-за воздушных тревог.

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После введения на Украине новой градации воздушных тревог McDonald’s решил пока не менять действующий порядок работы. 9 сентября стало известно, что сеть не будет продолжать обслуживание даже при жёлтом уровне тревоги: рестораны приостанавливают работу, сотрудники и посетители уходят в укрытия, а обслуживание возобновляется после отбоя.

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Юрий Лысенко
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