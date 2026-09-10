Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 16:21

«Курение опасно для здоровья»: «Герань» поразила табачную фабрику в Киеве

Минобороны показало кадры удара «Герани» по табачной фабрике в Киеве

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по табачной фабрике в Киеве. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Кадры поражения объекта опубликовало российское оборонное ведомство. На видео запечатлён момент удара по предприятию.

Видео © Telegram/Минобороны России

«Продолжаем здоровую серию: «Герань» разнесла табачную фабрику в Киеве. Курение опасно для здоровья!» — говорится в сообщении ведомства.

«Герань» уничтожила цех сборки дронов ВСУ в Киеве
«Герань» уничтожила цех сборки дронов ВСУ в Киеве

Накануне Минобороны России сообщило о поражении складского объекта в Киеве, где, по данным ведомства, хранились комплектующие для производства морских дронов и беспилотников. Life.ru рассказывал о поражении склада предприятия, выпускавшего безэкипажные катера и БПЛА. В оборонном ведомстве заявили, что поставленная цель была поражена.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar