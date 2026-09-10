«Курение опасно для здоровья»: «Герань» поразила табачную фабрику в Киеве

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по табачной фабрике в Киеве. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Кадры поражения объекта опубликовало российское оборонное ведомство. На видео запечатлён момент удара по предприятию.

Видео © Telegram/Минобороны России

«Продолжаем здоровую серию: «Герань» разнесла табачную фабрику в Киеве. Курение опасно для здоровья!» — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Минобороны России сообщило о поражении складского объекта в Киеве, где, по данным ведомства, хранились комплектующие для производства морских дронов и беспилотников. Life.ru рассказывал о поражении склада предприятия, выпускавшего безэкипажные катера и БПЛА. В оборонном ведомстве заявили, что поставленная цель была поражена.