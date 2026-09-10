«Курение опасно для здоровья»: «Герань» поразила табачную фабрику в Киеве
Минобороны показало кадры удара «Герани» по табачной фабрике в Киеве
Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по табачной фабрике в Киеве. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Кадры поражения объекта опубликовало российское оборонное ведомство. На видео запечатлён момент удара по предприятию.
Видео © Telegram/Минобороны России
«Продолжаем здоровую серию: «Герань» разнесла табачную фабрику в Киеве. Курение опасно для здоровья!» — говорится в сообщении ведомства.
Накануне Минобороны России сообщило о поражении складского объекта в Киеве, где, по данным ведомства, хранились комплектующие для производства морских дронов и беспилотников. Life.ru рассказывал о поражении склада предприятия, выпускавшего безэкипажные катера и БПЛА. В оборонном ведомстве заявили, что поставленная цель была поражена.
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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий