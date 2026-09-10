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Опубликовано 10 сентября, 09:04

«Герань» уничтожила цех сборки дронов ВСУ в Киеве

Сводка от 10 сентября: «Герань-4 сикер» поразила цех сборки БПЛА для ВСУ в Киеве

Обложка © avia.pro

Обложка © avia.pro

Российские войска поразили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России 10 сентября.

По данным ведомства, удар по объекту был нанесён беспилотником «Герань-4 сикер».

«Кадры объективного контроля нанесения удара по цеху сборки БПЛА в городе Киев с применением «Герань-4 сикер». В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские войска также нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

Армия России нанесла удары по логистике и местам хранения беспилотников ВСУ
Армия России нанесла удары по логистике и местам хранения беспилотников ВСУ

Кроме того, силы Черноморского флота за сутки уничтожили три украинских безэкипажных катера.

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Никита Никонов
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