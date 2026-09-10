«Герань» уничтожила цех сборки дронов ВСУ в Киеве
Сводка от 10 сентября: «Герань-4 сикер» поразила цех сборки БПЛА для ВСУ в Киеве
Обложка © avia.pro
Российские войска поразили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России 10 сентября.
По данным ведомства, удар по объекту был нанесён беспилотником «Герань-4 сикер».
«Кадры объективного контроля нанесения удара по цеху сборки БПЛА в городе Киев с применением «Герань-4 сикер». В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские войска также нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.
Главные сводки и события специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.