«Герань» уничтожила цех сборки дронов ВСУ в Киеве

Российские войска поразили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России 10 сентября.

По данным ведомства, удар по объекту был нанесён беспилотником «Герань-4 сикер».

«Кадры объективного контроля нанесения удара по цеху сборки БПЛА в городе Киев с применением «Герань-4 сикер». В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские войска также нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.