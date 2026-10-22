Замглавы МО Горнин сообщил, что новая модель позволила направить резервы для СВО

Минобороны РФ заявило о выявлении внутренних резервов для финансирования задач спецоперации после внедрения новой системы планирования военных расходов. Об этом первый замминистра обороны Леонид Горнин рассказал газете «Красная звезда».

По его словам, новая модель включает три этапа: оценку потребностей ведомства с учётом задач Генштаба, подготовку материалов для федерального бюджета и согласование утверждённых расходов с государственными программами и документами военного планирования. При оценке потребностей рассматривают два варианта — в пределах бюджетных лимитов и исходя из необходимого объёма средств.

Горнин также сообщил, что новая схема повысила оперативность принятия решений и эффективность использования бюджетных средств.

Ранее Life.ru писал, что РСПП обсуждает с Центробанком и Минфином новые правила страхования промышленных объектов от военных рисков, включая воздушные атаки. На обычных рыночных условиях такую защиту обеспечить не получится: расходы окажутся непосильными для предприятий. Глава РСПП заявил, что работа исключительно на рыночных условиях не позволит решить проблему и самой компании. Отдельный вопрос — правовая классификация рисков.