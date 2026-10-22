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Опубликовано 22 октября, 00:58

Минобороны России подготовило оборонный бюджет на 2026–2028 годы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Министерство обороны России сформировало сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы и подготовило проект финансирования на следующие три года. Ведомство также перераспределило расходы, чтобы увеличить закупки вооружения, необходимого для выполнения боевых задач. Об этом первый заместитель министра обороны Леонид Горнин рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«Сформирован сбалансированный оборонный бюджет на 2026-2028 годы, который позволяет обеспечить выполнение поставленных верховным главнокомандующим перед Вооружёнными силами задач, а также сформирован проект оборонного бюджета на 2027-2029 годы», — сообщил Горнин.

Первый замминистра пояснил, что ведомство внедрило новую трёхэтапную модель планирования и исполнения оборонного бюджета. По его словам, изменения позволили эффективнее распределять государственные средства и выявлять дополнительные внутренние резервы.

Часть высвободившихся денег Минобороны направило на закупку вооружения, которое пользуется наибольшим спросом в войсках. В первую очередь речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, а также средствах противовоздушной и противоракетной обороны.

Горнин отметил, что перераспределение финансовых ресурсов помогает решать задачи специальной военной операции. При этом новая система планирования позволяет учитывать текущие потребности Вооружённых сил и определять направления финансирования на несколько лет вперёд.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал оборону страны и поддержку участников СВО ключевыми приоритетами федерального бюджета. По его словам, государство должно полностью обеспечить финансирование соответствующих направлений в 2027–2029 годах. Политик подчеркнул необходимость не только укреплять обороноспособность, но и выполнять социальные обязательства перед военнослужащими и их семьями. В частности, речь идёт о медицинской и социальной реабилитации, содействии в трудоустройстве и предоставлении установленных законом льгот.

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Антон Голыбин
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