Силуанов назвал три главных приоритета бюджета России на 2027–2029 годы

Достижение целей специальной военной операции, выполнение социальных обязательств перед россиянами и обеспечение технологического суверенитета стали основными приоритетами федерального бюджета России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с депутатами Госдумы.

По словам главы Минфина, первая задача правительства заключается в достижении целей СВО. Вторым направлением он обозначил выполнение всех обязательств государства перед гражданами.

Третьим приоритетом стала повестка развития страны, включая укрепление технологического суверенитета и обеспечение социальных гарантий. Именно эти направления, подчеркнул министр, легли в основу проекта федерального бюджета.

«Проект бюджета составлен, исходя из этих приоритетов. Ведётся отработка в комитетах», — заявил Силуанов.

Речь идёт о проекте федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ уже одобрен правительством и проходит дальнейшее рассмотрение. В нём предусмотрены средства на оборону и безопасность, социальные выплаты, инфраструктуру и технологическое развитие.

Накануне, 19 октября, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в кабинете министров. Согласно этим предложениям, Силуанов должен занять пост заместителя председателя правительства, сохранив руководство Минфином. Аналогичное совмещение должностей он уже практиковал в 2018–2020 годах.

Ранее Life.ru сообщал, что в проекте бюджета России на 2027–2029 годы предусмотрены средства на повышение пенсий, зарплат и пособий. Силуанов заверил, что расходы на индексацию социальных выплат учтены в финансовом плане.