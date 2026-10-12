Минфин заложил в бюджет деньги на повышение пенсий, зарплат и пособий до 2029-го

В российском бюджете на 2027–2029 годы предусмотрены все необходимые средства для выполнения социальных обязательств перед гражданами, включая повышение пенсий, зарплат и пособий. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам главы Минфина, расходы на индексацию различных выплат уже учтены в трёхлетнем финансовом плане. Документ предусматривает финансирование увеличения заработной платы и пенсионного обеспечения. Необходимые ассигнования также выделены на государственную поддержку получателей пособий.

Силуанов подчеркнул, что выполнение обязательств перед россиянами остаётся первоочередной задачей бюджетной политики. Соответствующие приоритеты определил президент России Владимир Путин. Именно на их основе формировался проект федерального бюджета на предстоящие три года.

Министр заверил, что средства для запланированной индексации предусмотрены в полном объёме. Это касается как пенсий и социальных выплат, так и заработных плат, повышение которых учтено в финансовом плане.