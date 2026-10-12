Минфин заложил в бюджет деньги на повышение пенсий, зарплат и пособий до 2029-го
Антон Силуанов. Обложка © Life.ru
В российском бюджете на 2027–2029 годы предусмотрены все необходимые средства для выполнения социальных обязательств перед гражданами, включая повышение пенсий, зарплат и пособий. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По словам главы Минфина, расходы на индексацию различных выплат уже учтены в трёхлетнем финансовом плане. Документ предусматривает финансирование увеличения заработной платы и пенсионного обеспечения. Необходимые ассигнования также выделены на государственную поддержку получателей пособий.
Силуанов подчеркнул, что выполнение обязательств перед россиянами остаётся первоочередной задачей бюджетной политики. Соответствующие приоритеты определил президент России Владимир Путин. Именно на их основе формировался проект федерального бюджета на предстоящие три года.
Министр заверил, что средства для запланированной индексации предусмотрены в полном объёме. Это касается как пенсий и социальных выплат, так и заработных плат, повышение которых учтено в финансовом плане.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство внесло трёхлетний финансовый план в Государственную думу вместе с проектами бюджетов внебюджетных фондов. Согласно предусмотренным параметрам, в 2027 году страховые пенсии планируется повысить в два этапа, а единое пособие и ряд других выплат, связанных с прожиточным минимумом, должны вырасти на 6,8%. Кроме того, проект предусматривает увеличение МРОТ до 28 935 рублей.
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