Силуанов: Доля нефтегазовых доходов бюджета остановится на уровне 17%

Доля нефтегазовых поступлений в российском бюджете в ближайшие три года не превысит 17%, что свидетельствует о снижении зависимости казны от ситуации на сырьевом рынке. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. Мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается», — сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, показатель ненефтегазового баланса составит около 5%. Это минимальный уровень с 2008 года.

Ранее Life.ru сообщал, что за первые семь месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 18,3%, до 17,518 трлн рублей. Поступления от нефти и газа за тот же период, напротив, сократились на 16,8%, до 4,595 трлн рублей.