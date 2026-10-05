Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 12:57

Силуанов: Доля нефтегазовых доходов бюджета остановится на уровне 17%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Доля нефтегазовых поступлений в российском бюджете в ближайшие три года не превысит 17%, что свидетельствует о снижении зависимости казны от ситуации на сырьевом рынке. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. Мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается», — сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, показатель ненефтегазового баланса составит около 5%. Это минимальный уровень с 2008 года.

Доходы россиян продолжат расти: Силуанов назвал прогноз на ближайшие три года
Доходы россиян продолжат расти: Силуанов назвал прогноз на ближайшие три года

Ранее Life.ru сообщал, что за первые семь месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 18,3%, до 17,518 трлн рублей. Поступления от нефти и газа за тот же период, напротив, сократились на 16,8%, до 4,595 трлн рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Антон Силуанов
  • Минфин РФ
  • Совет Федерации
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar