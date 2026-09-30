Кабмин внёс в Госдуму проект бюджета России на 2027–2029 годы

Правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Вместе с основным законопроектом кабмин направил в нижнюю палату парламента проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, связанные с государственными финансами.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов направлен на сохранение Государственной думы. Распоряжение о его внесении сопредседателем Правительства Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении.

Бюджетный пакет поступил в Госдуму полностью в электронном виде. В числе главных направлений на ближайшие три года правительство называет выполнение социальных обязательств, поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, а также обеспечение обороны и безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин призвал предусмотреть в бюджете достаточно средств для поддержки семей и решения демографических задач. Речь шла в том числе о помощи с жильём и поддержке материального благополучия семей. Отдельное внимание глава государства предложил уделить россиянам, которые воспитывают детей.