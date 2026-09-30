Путин призвал убрать «разрушающий популизм» при рассмотрении закона о бюджете

Российский президент Владимир Путин призвал депутатов новой Госдумы исключить популизм при рассмотрении федерального бюджета. Заявление об этом прозвучало во время речи политика на первом заседании палаты девятого созыва.

Глава государства обозначил два требования к закону о бюджете: сбалансированность и реалистичность. Обращаясь к парламентариям, он отдельно предостерёг от ошибок в нынешних условиях.

«Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы», — сказал Путин.

Правительство 24 сентября одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ подготовлен для рассмотрения парламентом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности приоритетами бюджета на 2027 год. Президент также указал, что бюджет должен оставаться одним из основных инструментов достижения национальных целей развития.