Жильё и благополучие семей: Путин обозначил задачи для бюджета на три года

В российском бюджете на следующие три года необходимо предусмотреть достаточно средств на поддержку семей с детьми и решение демографических задач. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы девятого созыва.

«Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояние российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей», — подчеркнул глава государства.

Таким образом, речь идёт как о помощи семьям в решении жилищного вопроса, так и об их материальном благополучии. Особое внимание президент призвал уделить россиянам, воспитывающим детей.

Сегодня, 30 сентября, Госдума девятого созыва собралась на первое пленарное заседание. Дату начала работы нового состава палаты своим указом определил президент.