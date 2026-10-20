Силуанов назвал небольшим дефицит бюджета России в 2% ВВП

Дефицит федерального бюджета России в ближайшие три года составит в среднем около 2% ВВП, однако такой показатель нельзя считать большим. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с депутатами Госдумы. По его словам, выбранная бюджетная политика позволяет государству решать масштабные задачи и сохранять относительно низкий уровень долга.

«Вы сказали вначале большой дефицит. Я бы здесь поспорил. У нас средний дефицит в следующей трёхлетке около 2% ВВП. Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед нашей страной, это небольшой дефицит», — подчеркнул министр.

В качестве примера Силуанов привёл страны «Большой двадцатки», где средний бюджетный дефицит, по его оценке, достигает примерно 5% ВВП. Российский показатель значительно ниже, что, как считает глава Минфина, помогает сдерживать рост государственного долга.

Министр заверил, что правительство намерено придерживаться такого подхода и в дальнейшем. При этом дефицит бюджета означает, что государственные расходы превышают доходы, а возникающую разницу необходимо покрывать за счёт заимствований и других источников финансирования.

Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, в 2027 году дефицит планируется на уровне 5,443 триллиона рублей, или 2,2% ВВП. В 2028 году он должен составить 5,12 триллиона рублей, а в 2029-м — 5,245 триллиона. В последние два года показатель прогнозируется на уровне 1,9% ВВП.