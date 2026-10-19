Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета России за 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий отчёт об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Согласно документу, доходы государства составили 37,283 триллиона рублей, а расходы достигли 42,910 триллиона. В результате бюджет был исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей.

Как ранее сообщили в Министерстве финансов, все ключевые направления государственных расходов получили необходимое финансирование. В их числе социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности и безопасности страны, развитие инфраструктуры и обеспечение технологического лидерства.

Кассовое исполнение федерального бюджета по итогам года достигло 98,9% от предусмотренных средств. Это означает, что практически весь запланированный объём бюджетных ассигнований был использован.

При этом фактические доходы государства оказались выше прогнозируемых на 721,6 миллиарда рублей, или на 2%. По сравнению с 2024 годом поступления увеличились на 575,2 миллиарда рублей, что соответствует росту на 1,6%.

Изменилась и структура бюджетных доходов. Доля поступлений, не связанных с нефтегазовым сектором, выросла с 12,6% до 13,4% ВВП. Одновременно доля нефтегазовых доходов сократилась с 5,5% до 4% ВВП.

Таким образом, несмотря на снижение относительного вклада нефтегазовых поступлений и превышение расходов над доходами, основные обязательства федерального бюджета, по оценке Минфина, были профинансированы.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума утвердила закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Документ приняли 13 октября. Тогда отмечалось, что дефицит составил 2,6% ВВП, а финансирование основных социальных программ и государственных обязательств было обеспечено.