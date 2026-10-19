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Опубликовано 19 октября, 21:18

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета России за 2025 год

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий отчёт об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Согласно документу, доходы государства составили 37,283 триллиона рублей, а расходы достигли 42,910 триллиона. В результате бюджет был исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей.

Как ранее сообщили в Министерстве финансов, все ключевые направления государственных расходов получили необходимое финансирование. В их числе социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности и безопасности страны, развитие инфраструктуры и обеспечение технологического лидерства.

Кассовое исполнение федерального бюджета по итогам года достигло 98,9% от предусмотренных средств. Это означает, что практически весь запланированный объём бюджетных ассигнований был использован.

При этом фактические доходы государства оказались выше прогнозируемых на 721,6 миллиарда рублей, или на 2%. По сравнению с 2024 годом поступления увеличились на 575,2 миллиарда рублей, что соответствует росту на 1,6%.

Изменилась и структура бюджетных доходов. Доля поступлений, не связанных с нефтегазовым сектором, выросла с 12,6% до 13,4% ВВП. Одновременно доля нефтегазовых доходов сократилась с 5,5% до 4% ВВП.

Таким образом, несмотря на снижение относительного вклада нефтегазовых поступлений и превышение расходов над доходами, основные обязательства федерального бюджета, по оценке Минфина, были профинансированы.

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Ранее Life.ru сообщал, что Госдума утвердила закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Документ приняли 13 октября. Тогда отмечалось, что дефицит составил 2,6% ВВП, а финансирование основных социальных программ и государственных обязательств было обеспечено.

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Наталья Демьянова
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