Госдума утвердила закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Государственная Дума приняла закон, официально утверждающий отчёт об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Инициатива была подготовлена и внесена на рассмотрение депутатов Правительством Российской Федерации.

Согласно финальным показателям, доходная часть государственной казны достигла 37,283 триллиона рублей. Это на 1,5% превышает результаты предыдущего, 2024 года. В то же время объем расходных обязательств оказался выше поступлений и составил 42,91 триллиона рублей.

В результате финансовый год был закрыт с отрицательным балансом: дефицит федерального бюджета зафиксирован на уровне 5,626 триллиона рублей. В относительном выражении этот показатель составил 2,6% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков связал снижение нефтегазовых доходов с дополнительными санкциями против российских банков и компаний-экспортёров. По его словам, компенсировать потери удалось благодаря росту внутреннего производства, промышленности, сельского хозяйства и потребления.

Несмотря на дефицит, власти заявили о выполнении основных социальных обязательств. Пенсии, пособия и другие выплаты индексировались с учётом инфляции, а расходы на поддержку семей с детьми превысили три триллиона рублей.

Значительные средства направили и на развитие экономики. Промышленность получила более триллиона рублей, транспортная система — свыше 1,7 триллиона, а сельское хозяйство и сельские территории — более 600 миллиардов. Кроме того, через Фонд развития промышленности поддержали 263 новых проекта.

Отдельное внимание уделили регионам. Восемьдесят четыре субъекта РФ получили инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму 250 миллиардов рублей. Ещё 227 миллиардов задолженности по ранее выданным бюджетным кредитам регионам списали.

Среди других приоритетов бюджета Жуков назвал оборону и безопасность, поддержку участников СВО и их семей, а также достижение технологической независимости. По его оценке, несмотря на снижение нефтегазовых поступлений, государству удалось профинансировать основные запланированные задачи.

Снижение нефтегазовых доходов продолжилось и в 2026 году. Как сообщал Life.ru 11 августа, за первые семь месяцев поступления от нефти и газа сократились на 16,8%, до 4,595 триллиона рублей. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 18,3% и достигли 17,518 триллиона. Несмотря на это, расходы увеличивались быстрее поступлений, из-за чего дефицит федерального бюджета за январь — июль составил 6,455 триллиона рублей.