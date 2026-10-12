Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 15:16

ЦБ назвал сокращение дефицита бюджета условием снижения ставки в 2027 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сокращение дефицита федерального бюджета станет одним из ключевых условий для дальнейшего снижения ставки Банка России в 2027 году. Об этом заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил во время выступления в Государственной думе, объяснив зависимость денежно-кредитной политики от государственных расходов.

Правительство рассчитывает существенно уменьшить структурный первичный дефицит уже в следующем году. Согласно представленным проектировкам, показатель должен сократиться с 1,8% ВВП в 2026-м до 0,6% в 2027-м. Затем ожидается его снижение до 0,2%, а к 2029 году власти намерены полностью устранить этот разрыв.

В ЦБ объяснили, что бюджетные траты наряду с расходами населения и компаний формируют совокупный спрос в экономике. Если он превышает производственные возможности страны, усиливается инфляционное давление. Поэтому регулятор учитывает решения правительства при определении необходимого уровня процентных ставок.

«Жёсткость денежно-кредитной политики, которая влияет на частный спрос, должна быть такой, чтобы совместное влияние государственного спроса и частного спроса соответствовало производственным возможностям», — пояснил Заботкин.

При подготовке финансового плана на 2027 год и последующий период правительство взаимодействовало с Центробанком. Представленные параметры соответствуют предпосылкам июльского прогноза регулятора. Дополнительные расходы предполагается финансировать за счёт налоговых поступлений, чтобы ограничить их влияние на инфляцию и стоимость заимствований.

Новые бюджетные ориентиры оказались ниже прежних оценок Банка России. В июле он ожидал структурный первичный дефицит на уровне 2% ВВП в 2026 году, 1% в 2027-м и 0,5% в 2028-м. Кроме того, в проектировках на 2027–2030 годы базовая цена нефти для бюджетного правила установлена на отметке 50 долларов за баррель.

ЦБ сохранил ставку, а вклады прибавили: Где банки предлагают до 19% годовых
ЦБ сохранил ставку, а вклады прибавили: Где банки предлагают до 19% годовых

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы заявил, что бюджет на 2027–2029 годы подготовлен с учётом устойчивости к любым потрясениям на международных рынках, а средства на социальные обязательства заложены полностью. Для повышения устойчивости базовую цену нефти снизили с 59 долларов за баррель в 2026 году до 50 на каждый из трёх лет.

Больше новостей о ключевой ставке, государственном бюджете и финансовой политике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Центробанк
  • Госдума
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar