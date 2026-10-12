ЦБ назвал сокращение дефицита бюджета условием снижения ставки в 2027 году

Сокращение дефицита федерального бюджета станет одним из ключевых условий для дальнейшего снижения ставки Банка России в 2027 году. Об этом заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил во время выступления в Государственной думе, объяснив зависимость денежно-кредитной политики от государственных расходов.

Правительство рассчитывает существенно уменьшить структурный первичный дефицит уже в следующем году. Согласно представленным проектировкам, показатель должен сократиться с 1,8% ВВП в 2026-м до 0,6% в 2027-м. Затем ожидается его снижение до 0,2%, а к 2029 году власти намерены полностью устранить этот разрыв.

В ЦБ объяснили, что бюджетные траты наряду с расходами населения и компаний формируют совокупный спрос в экономике. Если он превышает производственные возможности страны, усиливается инфляционное давление. Поэтому регулятор учитывает решения правительства при определении необходимого уровня процентных ставок.

«Жёсткость денежно-кредитной политики, которая влияет на частный спрос, должна быть такой, чтобы совместное влияние государственного спроса и частного спроса соответствовало производственным возможностям», — пояснил Заботкин.

При подготовке финансового плана на 2027 год и последующий период правительство взаимодействовало с Центробанком. Представленные параметры соответствуют предпосылкам июльского прогноза регулятора. Дополнительные расходы предполагается финансировать за счёт налоговых поступлений, чтобы ограничить их влияние на инфляцию и стоимость заимствований.

Новые бюджетные ориентиры оказались ниже прежних оценок Банка России. В июле он ожидал структурный первичный дефицит на уровне 2% ВВП в 2026 году, 1% в 2027-м и 0,5% в 2028-м. Кроме того, в проектировках на 2027–2030 годы базовая цена нефти для бюджетного правила установлена на отметке 50 долларов за баррель.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на заседании бюджетного комитета Госдумы заявил, что бюджет на 2027–2029 годы подготовлен с учётом устойчивости к любым потрясениям на международных рынках, а средства на социальные обязательства заложены полностью. Для повышения устойчивости базовую цену нефти снизили с 59 долларов за баррель в 2026 году до 50 на каждый из трёх лет.