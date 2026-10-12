Нефть по $50 и деньги на пенсии: Силуанов объяснил, как бюджет РФ защитили от мировых потрясений

Федеральный бюджет России на 2027–2029 годы сформирован с учётом возможных потрясений на международных рынках, а все необходимые средства на выполнение социальных обязательств перед гражданами предусмотрены в полном объёме. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Бюджет был подготовлен с учётом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и [в] мировой экономике», — подчеркнул глава Минфина.

По словам министра, для повышения устойчивости государственных финансов базовую цену нефти, используемую при расчёте расходов федерального бюджета, снизили с 59 долларов за баррель в 2026 году до 50 долларов на каждый из трёх лет финансового плана.

Отдельно Силуанов остановился на социальных расходах. Он подчеркнул, что выполнение обязательств перед россиянами остаётся главным приоритетом бюджетной политики, определённым президентом Владимиром Путиным.

«Все необходимые ассигнования для индексации заработных плат, для индексации пособий, пенсий, социальных выплат — всё заложено в трёхлетнем финансовом плане», — заверил министр.

Ранее Антон Силуанов сообщал, что доля нефтегазовых доходов российского бюджета в ближайшие три года не превысит 17%. Об этом министр финансов заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его словам, зависимость государственной казны от колебаний сырьевого рынка постепенно снижается, а ненефтегазовый дефицит бюджета составит около 5% — минимальный показатель с 2008 года.